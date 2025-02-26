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Алаудинов высказался о положении ВСУ в Курской области фразой «трещат по швам»

Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Курской области не хватает ресурсов для ведения боевых действий. Об этом, оценивая положение противника в приграничье фразой «трещат по швам», заявил руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его слова передает ТАСС.

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