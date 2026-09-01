Четыре класса в одной комнате: как выглядела сельская школа в 1964 году

В 1964 году ленинградский фотограф-любитель Людмила Таболина привезла в тверскую деревню плёночную камеру «Смена-6» и сняла урок в маленькой сельской школе.
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