В 2023 году объем отгруженной продукции в промышленности Ивановской области вырос на 20%

<p> Наибольший рост по этому показателю продемонстрировали обрабатывающие производства, компании по добыче полезных ископаемых, а также предприятия, задействованные в обеспечении электрической энергией, газом и паром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии