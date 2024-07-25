«Кладбища переполнены, и это наталкивает людей на идею необходимости завершения боевых действий».
Граждане страны, как выясняется, все больше готовы отказаться от военной борьбы
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Полная капитуляция,второй Нюрнбергский трибунал ,а потом все силы на денацификацию,потому что нацизм нужно искоренять.А всё началось с Ющенко. Ни шагу назад..
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3 час.
Nikolay Komunadototznaet
Для России, все описанные выше три варианта, это не мир, а отложенная война через 15-20 лет. Единственный приемлемый для нас вариант - полная ликвидация украины. Без этого, мира на нашей западной границе не будет никогда...
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3 час.
Владимир Соловьев
ТОЛЬКО БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ!
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2 час.
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