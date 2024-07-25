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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Граждане страны, как выясняется, все больше готовы отказаться от военной борьбы

Граждане страны, как выясняется, все больше готовы отказаться от военной борьбы

«Кладбища переполнены, и это наталкивает людей на идею необходимости завершения боевых действий».

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Полная капитуляция,второй Нюрнбергский трибунал ,а потом все силы на денацификацию,потому что нацизм нужно искоренять.А всё началось с Ющенко. Ни шагу назад..
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Nikolay Komunadototznaet
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