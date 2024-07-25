Граждане страны, как выясняется, все больше готовы отказаться от военной борьбы

Полная капитуляция,второй Нюрнбергский трибунал ,а потом все силы на денацификацию,потому что нацизм нужно искоренять.А всё началось с Ющенко. Ни шагу назад..

Nikolay Komunadototznaet

Для России, все описанные выше три варианта, это не мир, а отложенная война через 15-20 лет. Единственный приемлемый для нас вариант - полная ликвидация украины. Без этого, мира на нашей западной границе не будет никогда...