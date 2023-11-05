Женщины. Betera Суперлига Беларуси. Дивизион 1. ´Березина´ победила ´Витебчанку´, БНТУ-БелАЗ был сильнее ´Берестья´, ´Гомель´ и ´Городничанка´ сыграли вничьюВ женской Betera Суперлиге Беларуси в первом дивизионе стартовали матчи третьего круга.
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