В России установку умных счётчиков планируют включить в тарифы ЖКХ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило включить расходы на установку и обслуживание умных счётчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Известия».