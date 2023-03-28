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В России установку умных счётчиков планируют включить в тарифы ЖКХ

В России установку умных счётчиков планируют включить в тарифы ЖКХ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило включить расходы на установку и обслуживание умных счётчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Известия».

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