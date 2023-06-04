Журнал «Профиль»

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Посольство России в Сенегале порекомендовало воздерживаться от поездок в Дакар

Посольство России в Сенегале порекомендовало воздерживаться от поездок в Дакар

Посольство России в Сенегале в связи с напряженной внутриполитической обстановкой и высокой вероятностью массовых протестов рекомендует гражданам РФ не покидать дома и избегать мест массового скопления людей.

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