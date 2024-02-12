ЦИК объявила предварительные результаты местных выборов в Бубуечь

Центральная избирательная комиссия сообщает, что в 21:00 завершился процесс голосования в коммуне Бубуечь муниципия Кишинев, где вчера состоялось повторное голосование по выборам примара населенного пункта.
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