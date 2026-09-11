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Монету 1955 года сибиряк продает за 400 тысяч рублей

Монету 1955 года сибиряк продает за 400 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на "Авито" на продажу трехкопеечную монету 1955 года. За экземпляр продавец просит 400 тысяч рублей, сообщает "КП-Новосибирск".

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