Монету 1955 года сибиряк продает за 400 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на "Авито" на продажу трехкопеечную монету 1955 года. За экземпляр продавец просит 400 тысяч рублей, сообщает "КП-Новосибирск".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым