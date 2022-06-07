"Жестко задержали с ФСБ": опасная ОПГ обезврежена в Приморье - детали операции

"Жестко задержали с ФСБ": опасная ОПГ обезврежена в Приморье - детали операции

Организованную группу лиц, подозреваемых в контрабанде древесины, обезвредили накануне в Приморском крае.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх