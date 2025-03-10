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Британских дипломатов выдворяют из России за подрывную деятельность

Британских дипломатов выдворяют из России за подрывную деятельность

Второй секретарь британского посольства в Москве и супруг первого секретаря должны покинуть Россию в течение двух недель.

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