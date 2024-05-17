Как в США зарабатывают на теслах по 1000 долларов за ночь

Новая мода в США — воровство медных кабелей на станциях зарядки электромобилей. Станции стоят без охраны, поэтому мелкий криминальный элемент может безнаказанно срезать с них толстые медные заправочные «шланги».
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