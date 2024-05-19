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Какие претензии были к Суровикину после бунта Пригожина: Есть ли прощение Кремля

Какие претензии были к Суровикину после бунта Пригожина: Есть ли прощение Кремля

Политнавигатор Генерал Сергей Суровикин был переведен из зоны СВО сразу после бунта Евгения Пригожина, поскольку таким же мерам подверглись и все остальные руководители спецоперации, тесно взаимодействовавшие с ныне покойным руководством ЧВК «Вагнера».

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Комментарии
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Eduard
Идет война,а тут &quot;подковерная возня&quot;! Прекращайте.И на взятки нам плевать,это не нашиденьги!
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15 мин.
Eduard
Согласен! Взятки это по сути ерунда.Зеленскому дали миллиард за прозападный курс,все молчат!
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14 мин.
Александр Батт
Бунты недопустимы.
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8 мин.

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