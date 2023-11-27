Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Сначала судить всю кодлу жидобандеровских недоносков во главе с убийцей и наркошей Зеленским, затем конфискация всех ...На Украине отказа...
  • Аким Воземчук
    Все эти структуры Запад сам превратил  в нерабочее состояние,в хлам,где собираются просто для проформы,ничего полезно...Шансы невелики: Л...
  • Олег Тимофеев
    👋👏👋👌Россия попала в м...

Над Азовским морем средствами ПВО России сбиты две украинские ракеты С-200. Куда они летели

Над Азовским морем средствами ПВО России сбиты две украинские ракеты С-200. Куда они летели

Украинская армия в очередной раз пыталась атаковать регионы России переделанными ракетами С-200.Стало известно о том, что над акваторией Азовского моря средствами ПВО Вооружённых сил России были сбиты две украинские ракеты С-200.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх