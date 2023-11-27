Над Азовским морем средствами ПВО России сбиты две украинские ракеты С-200. Куда они летели

Украинская армия в очередной раз пыталась атаковать регионы России переделанными ракетами С-200.Стало известно о том, что над акваторией Азовского моря средствами ПВО Вооружённых сил России были сбиты две украинские ракеты С-200.
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