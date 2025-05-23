Общешкольное собрание по теме ´Организация безопасного и полезного досуга в летний период - сохранение жизни и здоровья детей´20 мая в учреждении образования прошло общешкольное собрание по теме,, Организация безопасного и полезного досуга в летний период - сохранение жизни и здоровья детей´.
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