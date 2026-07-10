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Крымская газета

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С молодёжью нужно говорить на равных: председатель комиссии ОП Крыма Инна Шишова - о воспитании без нравоучений

С молодёжью нужно говорить на равных: председатель комиссии ОП Крыма Инна Шишова - о воспитании без нравоучений

Председатель Комиссии Общественной палаты Крыма по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, защиты исторической правды, культуры и патриотического воспитания Инна Шишова о том, почему указы не работают без живого примера, как разговаривать с молодёжью на равных и за что нам скажут спасибо через 30 лет.

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