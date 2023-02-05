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В Японии сообщили о запросе от США на размещение гиперзвуковых ракет

В Японии сообщили о запросе от США на размещение гиперзвуковых ракет

Руководство США запросило у властей Японии разрешение разместить на их территории гиперзвуковое оружие большой дальности (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW), а также крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk для противостояния с Китаем.

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