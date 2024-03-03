Надежный киноинсайдер заявил, что история Человека-Паука Эндрю Гарфилда еще не оконченаКак стало известно, один из самых надёжных киноинсайдеров, Алекс Перез, поделился интересной информацией касательно возможного фильма Новый Человек-Паук 3 с Эндрю Гарфилдом.