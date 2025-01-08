В Молдавии допустили скорый экономический коллапс

Слусарь: повышение тарифов может привести к экономическому коллапсу в Молдавии После 10 января Молдавия может столкнуться с резкой нехваткой электроэнергии, а также ростом ее стоимости на бирже, заявил представитель гражданского общества в компании Energocom Александр Слусарь в эфире телеканала Rlive.
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