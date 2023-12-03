Генсек НАТО Столтенберг предрёк поражение Украины: Следует ожидать плохих новостей

Столтенберг призвал быть готовыми к плохим новостям с Украины.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste заявил, что ситуация на украинском фронет может ещё более ухудшиться из-за недостаточной поддержки Запада, пишут РИА "Новости".