Глава СПЧ возмутился отказом «Алисы» и «Маруси» ответить на вопрос о Донбассе

Фадеев возмутился отказом «Алисы» и «Маруси» ответить на вопрос о Донбассе Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев возмутился тем, что российские голосовые помощники «Алиса» (от компании «Яндекс») и «Маруся» (VK) не отвечают на политические вопросы — например, отказываются давать ответ про Донбасс.