Живем ли мы в гигантской пустоте? Новая гипотеза, направленная на решение загадки расширения Вселенной

Последние наблюдения ставят под сомнение стандартную космологическую модель ΛCDM (“лямбда — холодная темная материя”), выявляя несоответствия между предсказаниями и данными наблюдений, особенно в отношении скорости расширения Вселенной и движения галактик.
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