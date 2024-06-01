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Грозовое заявление Белоусова

Грозовое заявление Белоусова

Мы их сделаем." На заседании Совета обopoны ОДКБ он сказал именно то, что все мы очень ждали. Насчет перспектив операции.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Как я понимаю мы ведём военную операцию, но не войну с Украиной. Они же объявили военное положение. Вы хотите чтобы в России тоже было объявлено военное положение с объявлением войны, но не Украине, а НАТО? Пусть провокаторы сами объявляют, а мы будем жестко отвечать - сейчас просто добивать системы энергоснабжения военных объектов на Украине.
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7 час.
Аудрюс
Я разве что-то написал о военном положении в России? Хотя оно, судя по развитию ситуации, скорее всего будет введено, если Россия не опередит эти события... Сначала запад бронежилеты и каски прставлял, потом......., а сейчас уже поставляются ракеты средней дальности для нанесения ударов в глубь страны... Северные потоки, Крымский мост,  Белгород, атаки на Казань, Киев, Санкт-Петербург....  Даже по Кремлю был удар! В таком режиме Россия долго не сможет воевать, экономических ресурсов просто не хватит... Еще год в таком режиме и придется экономику переводить на военные рельсы. И это не вымыслы, а экономические расчёты!
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6 час.
Леопольд Счастливый
никаких новых выборов! думу ликвидировать, как паразитический орган на шее народа! вполне достаточно правительства! все равно принимаются законы выдвигаемые правительством через едро! ну и к чему эти дармоеды?показуха демократии! не нужна она народу эта показуха!
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3 час.

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