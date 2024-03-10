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Врач перед Масленицей предложила в качестве «здоровых» начинок для блинов фрукты

Врач перед Масленицей предложила в качестве «здоровых» начинок для блинов фрукты

Врач-гастроэнтеролог компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева объяснила в беседе с RT, какие ингредиенты можно использовать, помимо классических, чтобы блины были не только сытными и вкусными, но и полезными для организма «Выбор основы для приготовления блинов зависит от личных предпочтений по текстуре, вкусу и питательной ценности — это может быть молоко, кефир или вода.

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