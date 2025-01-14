Daddy Bo

Надо же: все осколки СССР обрабатываются по одной и той же нацистской методичке. И инициаторы того не стесняются даже, что это изо всех углов выпирает. И так управляемым по этой "дорожной карте" нравится подъём собственной значимости, высокомерия и гонора - вплоть до "полной незалежности", что никто и внимания не обращает, что к этому всему в комплекте неизменно прилагаются массовое оглупление, обнищание страны, агрессия и в конечном итоге - попадание в колониальную зависимость от авторов методичек.