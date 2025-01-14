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Спикер парламента Киргизии «дерусифицировался», сменив фамилию на «более киргизский» вариант

Спикер парламента Киргизии «дерусифицировался», сменив фамилию на «более киргизский» вариант

47-летний председатель Жогорку Кенеша (однопалатный парламент Кыргызской Республики) избавился от русского наследия.

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Комментарии
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Daddy Bo
Надо же: все осколки СССР обрабатываются по одной и той же нацистской методичке. И инициаторы того не стесняются даже, что это изо всех углов выпирает. И так управляемым по этой &quot;дорожной карте&quot; нравится подъём собственной значимости, высокомерия и гонора - вплоть до &quot;полной незалежности&quot;, что никто и внимания не обращает, что к этому всему в комплекте неизменно прилагаются массовое оглупление, обнищание страны, агрессия и в конечном итоге - попадание в колониальную зависимость от авторов методичек.
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