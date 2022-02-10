Зеленский боится Разумкова и здравого смысла

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшая команда показали, кого они на самом деле боятся в Украине, когда в Харькове вчера, 9 февраля 2022 года, бросили Службу безопасности (СБУ) на зачистку от так называемой «Команды Разумкова».