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Цена на электроэнергию поднимется и не в последний раз: какая цена за киловатт электроэнергии с 1 апреля

Цена на электроэнергию поднимется и не в последний раз: какая цена за киловатт электроэнергии с 1 апреля

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Комментарии
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Стега Сибиряк
Нажраться суки не могут
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20 час.
Стега Сибиряк
А абхазам халяву дают Беспредел
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20 час.
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