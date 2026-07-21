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Врач Игнатикова: вредная еда может увеличить биологический возраст

Врач Игнатикова: вредная еда может увеличить биологический возраст

Длительное употребление нездоровых продуктов усиливает низкоуровневое воспаление в организме, обедняет микробиом кишечника, травмирует стенки сосудов, что грозит развитием атеросклероза, жировой дегенерацией в печени, а также увеличением биологического возраста даже при нормальном весе.

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