Врач Игнатикова: вредная еда может увеличить биологический возраст

Длительное употребление нездоровых продуктов усиливает низкоуровневое воспаление в организме, обедняет микробиом кишечника, травмирует стенки сосудов, что грозит развитием атеросклероза, жировой дегенерацией в печени, а также увеличением биологического возраста даже при нормальном весе.
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