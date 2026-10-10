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Газета.ру

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Аналитик Бокман: первая партия российского дизтоплива оправилась в США

Аналитик Бокман: первая партия российского дизтоплива оправилась в США

Первая партия российского дизельного топлива отправилась в США. Об этом в соцсети X заявил морской аналитик Мишель Визе Бокман в X.

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