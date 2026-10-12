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Царьград

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Кунашир за полвека "подполз" к Японии почти на 400 метров

Кунашир за полвека "подполз" к Японии почти на 400 метров

Со временем между Россией и Японией вновь может появиться сухопутная граница.Остров Курильской гряды Кунашир неспешно "приближается" к японскому Хоккайдо: южная часть Весловского полуострова за последние 50 лет выдвинулась в сторону моря примерно на 380 метров, пишет телеграм-канал Shot.

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