Кунашир за полвека "подполз" к Японии почти на 400 метров

Со временем между Россией и Японией вновь может появиться сухопутная граница.Остров Курильской гряды Кунашир неспешно "приближается" к японскому Хоккайдо: южная часть Весловского полуострова за последние 50 лет выдвинулась в сторону моря примерно на 380 метров, пишет телеграм-канал Shot.
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