Сумерки либерального управления

Добрый вечер, Империя. Начнем сразу с цитат: В средствах массовой информации и определенных кругах в Вашингтоне уже давно ходят слухи о пригодности президента Джо Байдена к выполнению президентских обязанностей, особенно когда дело доходит до отдачи приказа о применении ядерного оружия.