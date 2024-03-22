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Политика как она есть

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Сумерки либерального управления

Сумерки либерального управления

  Добрый вечер, Империя. Начнем сразу с цитат: В средствах массовой информации и определенных кругах в Вашингтоне уже давно ходят слухи о пригодности президента Джо Байдена к выполнению президентских обязанностей, особенно когда дело доходит до отдачи приказа о применении ядерного оружия.

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