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Царьград

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"Уничтожать русских в промышленных масштабах" пообещал экс-главы МО Украины

"Уничтожать русских в промышленных масштабах" пообещал экс-главы МО Украины

"Рано радоваться": бывший украинский министр Федоров выступил с угрозами в адрес русских.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров после ухода со своего поста выступил с очередными резкими заявлениями.

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