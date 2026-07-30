"Уничтожать русских в промышленных масштабах" пообещал экс-главы МО Украины

"Рано радоваться": бывший украинский министр Федоров выступил с угрозами в адрес русских.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров после ухода со своего поста выступил с очередными резкими заявлениями.
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