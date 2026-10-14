Депутаты предлагают увеличить финансирование здравоохранения региона из Федерального фонда ОМС

Рост субвенции из Федерального фонда ОМС для Архангельской области на 2027 год составит лишь 6,7%.Рост субвенции из Федерального фонда ОМС для Архангельской области на 2027 год составит лишь 6,7%.
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