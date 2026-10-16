Территория Луганской Народной Республики полностью находится под контролем Вооруженных сил России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
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