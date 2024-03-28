Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи Киеву говорит о готовности пожертвовать Украиной в собственных интересах, пишет Advance.
«До границ»: Зеленского предупредили о катастрофе после заявления Борреля
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Не могу даже представить как у ЕС получится "не позволить России выиграть эту войну", так как предоставление странами именно ЕС оружие украинскому режиму - лишь продляет агонию, ведя к уничтожению нескольких поколений украинцев... ведь эта западная помощь никак не всязана с "любовью к украинскому народу", а главная печалька Борреля в том как бы США не потеряли статус мирового гегемона. Так что по сути украинцы сражаются ради статуса мирового гегемона США... что там какие-то украинцы вот статус гегемона - это ВСЁ!
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18 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Старый пидорас жопа борель слил хохлов.
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16 час.
ИИ
Иван Иванов
Эти хохложопые уроды не уважают даже свою нацию,расстреливая на фронте,добивая раненых,бросая убитых без погребения,пытая пленных.Так что если эта нация полностью исчезнет то я думаю,никто не опечалиться,что искали то и нашли,не так ли.
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9 час.
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