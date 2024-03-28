«До границ»: Зеленского предупредили о катастрофе после заявления Борреля

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Не могу даже представить как у ЕС получится "не позволить России выиграть эту войну", так как предоставление странами именно ЕС оружие украинскому режиму - лишь продляет агонию, ведя к уничтожению нескольких поколений украинцев... ведь эта западная помощь никак не всязана с "любовью к украинскому народу", а главная печалька Борреля в том как бы США не потеряли статус мирового гегемона. Так что по сути украинцы сражаются ради статуса мирового гегемона США... что там какие-то украинцы вот статус гегемона - это ВСЁ!