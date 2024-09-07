МИД заявило о «негласном» росте закупок российского газа

МИД: негласно зарубежные страны наращивают закупки российского газа В последнее время, пока Европа почти закрыта для энергоносителей из России, зарубежные страны стали негласно закупать больше российского газа, и сжиженного, и трубопроводного, сказал Биричевский.
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