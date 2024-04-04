В Ноябрьске дети из ДНР ознакомились с ямальским колоритом

Ноябрьск принимает школьников из Волновахского района ДНР. Во время путешествия ребята успели отпраздновать День оленевода (0+), пообщаться с представителями коренных малочисленных народов Севера и посетить пожарную часть, рассказали в telegram-канале «Ямал рядом».