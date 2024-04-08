45-летнее исследование показало, что низкая кардиореспираторная подготовка в молодости связана со снижением трудоспособности в зрелом возрасте

Исследование, проведенное учеными из Университета Ювяскюля (University of Jyväskylä), подтверждает обеспокоенность общественности по поводу того, как снижение физической подготовки у молодых людей может повлиять на их будущую трудоспособность.
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