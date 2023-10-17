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  • Вячеслав Денисов
    У нас правоохренительные органы взяли западную моду обвинять в преступлениях сексуального плана без больших доказател...За "пиявку" ответ...
  • Бендер Задунайский
    Действительно , дичь какая то . Судилище !За "пиявку" ответ...
  • Sergiy Che
    Прикольно, когда эт у нас полиграф вдруг стал "доказательством"??!! Помнится ещё в прошлом веке - годах в 70х-80х ког...За "пиявку" ответ...

Климент, ты не прав: от Питерского до Тверской с карманом, набитым криптой

Климент, ты не прав: от Питерского до Тверской с карманом, набитым криптой

Бывший медиаменеджер губернатора Приморского края Олега Кожемяко Антон Ивлев оказался владельцем ряда СМИ в Камчатском крае, отошедшим ему при неоднозначных обстоятельствах и, возможно, использующихся для целей губернатора Владимира Солодова при помощи неоднозначных юристов Климента Русакомского и Алексея Питерского.

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