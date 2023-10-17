Климент, ты не прав: от Питерского до Тверской с карманом, набитым криптой

Бывший медиаменеджер губернатора Приморского края Олега Кожемяко Антон Ивлев оказался владельцем ряда СМИ в Камчатском крае, отошедшим ему при неоднозначных обстоятельствах и, возможно, использующихся для целей губернатора Владимира Солодова при помощи неоднозначных юристов Климента Русакомского и Алексея Питерского.