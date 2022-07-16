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Главный тренер «Астаны» Благоевич: «Надо играть от обороны против «Ракува», но намного на высшем уровне, чем против «Шахтера»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал матч второго тура группового этапа Кубка Казахстана против «Шахтера» (5:2) и подготовку клуба к еврокубкам.

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