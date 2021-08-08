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Кит Харингтон из "Игры престолов" признался, что хотел уйти из жизни

Кит Харингтон из "Игры престолов" признался, что хотел уйти из жизни

Globallookpress/ Britta Pedersen Британский актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", признался, что задумывался о самоубийстве после завершения съемок "Игры престолов", об этом он заявил в интервью изданию Times.

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