Национализированную квартиру Зеленских выставили на торги в Крыму

Начальная стоимость квартиры площадью 119,5 квадратного метра составляет 24,5 млн рублей.Национализированная квартира, ранее принадлежавшая жене президента Украины Владимира Зеленского Елене и располагающаяся в центре поселка Ливадия в Ялте, выставлена на торги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии