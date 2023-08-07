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«Спартак» купил левого защитника Молдовы и «Олимпиакоса» Рябчука

«Спартак» купил левого защитника Молдовы и «Олимпиакоса» Рябчука

«Спартак» и греческий «Олимпиакос» согласовали переход 25-летнего левого защитника. Он подписал с красно-белыми трехлетний контракт.

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