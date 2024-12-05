Ученые точно определили, когда собаки стали лучшими друзьями человека

Согласно новому исследованию, люди приручили собак на тысячи лет раньше, чем считалось изначально. Анализ костей этих животных на Аляске позволяет предположить, что человек и собака жили вместе гораздо раньше, чем считалось ранее – около 10 000 лет до н.