Турция на Балканах: косоваров подталкивают к противостоянию с Сербией

Турция решительно поддерживает независимость и суверенитет Косово. Оказывается, отторгнутый в результате террористической агрессии, поддержанной вооружённой интервенцией извне исторический сербский край – «наследие наших предков».
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