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Герой России Поташев рассказал о работе взвода БПЛА на купянском направлении

Герой России Поташев рассказал о работе взвода БПЛА на купянском направлении

Командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), Герой Российской Федерации Максим Поташев с позывным Задира рассказал «Известиям» о работе и обучении операторов БПЛА на купянском направлении специальной военной операции (СВО).

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