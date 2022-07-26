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Военное обозрение

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Лиз Трасс: Британия не должна открыто вмешиваться в российско-украинский конфликт

Лиз Трасс: Британия не должна открыто вмешиваться в российско-украинский конфликт

Британским военным кораблям не нужно участвовать в конвоировании судов, вывозящих зерно с Украины. Этого не стоит делать, так как Британия не должна открыто вмешиваться в российско-украинский конфликт.

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