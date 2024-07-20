Кабмин увеличивает госпошлины за обращение в суд

Ольга Кожемякина

Странно! Всегда думала, что суды и судья - это государственный аппарат, а значит расценки их труда должны устанавливаться государством, а не "народными избранниками". Это же не частная лавочка! В Думе должна работать комиссия по этим вопросам. Конечно может быть повышение в связи с инфляциями, но не замена же "500 на 5000"! Это все равно, что цену за буханку хлеба повысить с 50 рублей до 500.