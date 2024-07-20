По сути это лишает население вообще возможности обращаться в суд, особенно в апелляцию и кассацию.
Кабмин увеличивает госпошлины за обращение в суд
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Николай Лукьянов
Судьи у нас живут скромно, давайте им ещё деньжат подкинем.
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11 час.
Ольга Кожемякина
Странно! Всегда думала, что суды и судья - это государственный аппарат, а значит расценки их труда должны устанавливаться государством, а не "народными избранниками". Это же не частная лавочка! В Думе должна работать комиссия по этим вопросам. Конечно может быть повышение в связи с инфляциями, но не замена же "500 на 5000"! Это все равно, что цену за буханку хлеба повысить с 50 рублей до 500.
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11 час.
Наталия
Простые граждане, по мнению кабмина, не должны жаловаться. Их удел -терпеть. Терпеть несправедливости власть имущих, отдавать безропотно свои квартиры жуликам и проходимцам , и работать до самой смерти, не выходя на пенсию.
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8 час.
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