Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кабмин увеличивает госпошлины за обращение в суд

Кабмин увеличивает госпошлины за обращение в суд

По сути это лишает население вообще возможности обращаться в суд, особенно в апелляцию и кассацию.

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Комментарии
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Николай Лукьянов
Судьи у нас живут скромно, давайте им ещё деньжат подкинем.
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11 час.
Ольга Кожемякина
Странно! Всегда думала, что суды и судья - это государственный аппарат, а значит расценки их труда должны устанавливаться государством, а не &quot;народными избранниками&quot;. Это же не частная лавочка! В Думе должна работать комиссия по этим вопросам. Конечно может быть повышение в связи с инфляциями, но не замена же  &quot;500 на 5000&quot;! Это все равно, что цену за буханку хлеба повысить с 50 рублей до 500.
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11 час.
Наталия
Простые граждане, по мнению кабмина, не должны  жаловаться. Их удел -терпеть. Терпеть  несправедливости власть имущих, отдавать безропотно свои квартиры жуликам и проходимцам , и работать до самой смерти, не выходя на пенсию.
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8 час.

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