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Мировое обозрение

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В Николаеве прогремел взрыв на фоне работы воздушной тревоги

В Николаеве прогремел взрыв на фоне работы воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Николаеве в ночь на 30 августа — об этом сообщает телеканал «Общественное». В городе в тот момент действовала воздушная тревога, но что именно повреждено, официальные источники пока не уточняют.

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