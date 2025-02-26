Русский Голливуд: наши актеры раскрыли секреты подготовки к красной дорожке

Непривычные ритуалы подготовки к выходу на красную дорожку в пик наградного сезона продемонстрировали два актера — Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, которые вместе с командой фильма «Анора» посетили церемонию SAG Awards.
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